«Меня полностью устраивает то, как прошла моя карьера в «Ф-1». Дэвид Култхард – об отсутствии у него чемпионского титула

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о причинах, по которым так и не сумел выиграть чемпионский титул.

За карьеру в «Ф-1» Култхард провел 15 полноценных сезонов, в рамках которых выступил на 246 Гран-при, одержал 13 побед, 62 раза поднимался на подиум и 12 раз выигрывал поул:

«Ну, было несколько моментов. Во-первых, я поздно перешел на торможение левой ногой. Да, когда мы с Микой Хаккиненом были напарниками было очевидно, что торможение правой ногой негативно сказывается на эффективности прохождения среднескоростных поворотов.

Понятно, что при торможении правой ногой приходится полностью отпускать педаль газа, и только затем снова ускоряться. Так что да, это было в некоторой степени сдерживающим фактором.

Но как только я освоил торможение левой ногой и мне стало комфортно, то самым сильным для меня, как мне кажется, стал сезон-2001 – когда я боролся за чемпионский титул с и в итоге занял второе место в чемпионате».

Култхард также признал, что как гонщику ему всегда не хватало «вау-эффекта», который возникает при просмотре гонок действительно великих чемпионов:

«Было бы здорово, если бы мне удалось? Конечно. Но заслуживаю ли я, учитывая мою 15-летнюю карьеру, находиться в одной категории с истинными чемпионами? Потому что есть истинные чемпионы – люди, смотря на которых ты задаешь себе вопрос: «Вау, как ему это удалось?» У меня этого никогда не было. Поэтому нет, и меня полностью устраивает то, как прошла моя карьера.

И это как раз то, что по-прежнему привлекает меня в «Формуле-1». Когда ты видишь некоторые гонки того же , то говорить, что это было нечто невероятное. Именно такие выдающиеся выступления и привлекают меня в «Ф-1».

Собеседник Култхарда – бывший владелец команды «Ф-1» , – в свою очередь рассказал британцу, что о нем думали соперники. Например, чемпион 1996 года Дэймон Хилл:

«Я недавно беседовал с и спросил его: «Насколько на самом деле был хорош Ди Си?» А он сказал, что считает тебя действительно быстрым, поразительно быстрым гонщиком. Я спросил: «Правда?» На что он ответил: «Когда Дэвид оказывался впереди меня на трассе, я честно всегда был уверен, что не смогу его догнать. Но через пять кругов Дэвид улетал в стену».

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