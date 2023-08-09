Марко отрицает урезание заработка Переса: «Слухи взяты из ниоткуда»

прокомментировал информацию о том, что потеряет в доходах.

Как сообщало издание De Telegraaf, если отставание Переса от напарника по «Ред Булл» составляет 125 очков или более, команда получает возможность снизить зарплату или бонусы мексиканца. Именно с таким разрывом пилоты чемпионской команды ушли на летний перерыв.

«Не знаю, откуда это появилось. Просто взято из ниоткуда. Контракты четко регламентированы. Никого урезания не будет.

Перес в каком-то смысле оказался в кризисе, но в последних двух гонках собрался. В данный момент Ферстаппена победить невозможно. Ни Пересу, ни любому другому гонщику», – заявил советник «Ред Булл».

Контракт Переса подразумевает снижение заработка при текущем отставании от Ферстаппена – 125 очков (De Telegraaf)

Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины