Марко отрицает урезание заработка Переса: «Слухи взяты из ниоткуда»
Гельмут Марко прокомментировал информацию о том, что Серхио Перес потеряет в доходах.
Как сообщало издание De Telegraaf, если отставание Переса от напарника по «Ред Булл» Максу Ферстаппена составляет 125 очков или более, команда получает возможность снизить зарплату или бонусы мексиканца. Именно с таким разрывом пилоты чемпионской команды ушли на летний перерыв.
«Не знаю, откуда это появилось. Просто взято из ниоткуда. Контракты четко регламентированы. Никого урезания не будет.
Перес в каком-то смысле оказался в кризисе, но в последних двух гонках собрался. В данный момент Ферстаппена победить невозможно. Ни Пересу, ни любому другому гонщику», – заявил советник «Ред Булл».
Контракт Переса подразумевает снижение заработка при текущем отставании от Ферстаппена – 125 очков (De Telegraaf)
Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины
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