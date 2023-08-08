В Санкт-Петербурге пройдет третий этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge 2023

12 и 13 августа на Автодроме «Игора Драйв» пройдет третий этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge 2023.

Igora Drive Drift Challenge – соревнование по дрифту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Каждый этап – это два дня заездов, возможность погрузиться в мир автоспорта и дрифт-культуры, а также развлекательная программа для гостей. На соревнованиях судьи оценивают траекторию прохождения участка, угол заноса, точность, агрессивность и самоотдачу пилота при движении автомобиля вперед по траектории, контроль и плавность при движении автомобиля вокруг своей оси, а также дополнительно учитывается зрелищность и стиль.

Соревнования на «Игора Драйв» – не только зрелищные гонки, но и мероприятие для всей семьи. Гости смогут увидеть эксклюзивную выставку автомобилей, оценить гоночные машины в техническом парке, понаблюдать за подготовкой к гонкам, пообщаться и сфотографироваться с пилотами. А также всех участников события ждет авторская роспись автомобиля, созданная с использованием современной каллиграфии. Вы сможете увидеть, как каждый штрих специального маркера оживляет металлические поверхности, превращая автомобиль в яркое произведение искусства. В перерывах гостей ждут зажигательные сеты от DJ. А для самых юных посетителей будет работать детская анимация с любимым талисманом Автодрома – Рысью Сидом.

В субботу, 12 августа, гости могут прокатиться на гоночном такси главной трассе «Игора Драйв» с профессиональным пилотом на скорости более 200 км/ч. Есть возможность воспользоваться услугой «Мастер-класс» и преодолеть трек за рулем спорткара в сопровождении инструктора.

Билеты на третий этап Igora Drive Drift Challenge 2023 можно приобрести на официальном сайте.