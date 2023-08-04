Чжоу Гуаньюй: «Пытаюсь подписать долгосрочный контракт с «Заубером» до прихода «Ауди»

Чжоу Гуаньюй сообщил, что намерен остаться в команде как минимум до старта сезона-2026.

« » выступает как « » до конца сезона-2023, а с 2026 года станет заводской командой « ».

– Если говорить о будущем и о переговорах по поводу следующего контракта, полагаю, вы намерены остаться в этой команде и постараться сохранить место до прихода «Ауди»?

– Я буду рад остаться здесь на ближайшие годы до прихода «Ауди». Конечно, нет лучшего места, чем заводская команда. Посмотрим – мой приоритет в том, чтобы остаться тут. В 2026-м произойдут огромные изменения – и в команде, и машины поменяются. Это совсем другая история, пелотон перемешается.

– Вы рассчитываете на долгосрочную сделку, на два-три года?

– Да, я предпочел бы долгосрочную сделку. Безусловно, я пытаюсь подписать контракт на срок больше сезона и сохранить открытый подход по отношению к 2026 году.

Увидим, но каждый гонщик хочет провести всю карьеру в «Формуле-1». С другой стороны, посмотрим, какие будут варианты. Зарабатывать очки, подиумы, победы – это всегда является долгосрочной целью.

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