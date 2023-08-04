Даниэль Риккардо: «Подтяну физическую форму во время летнего перерыва – я не на уровне других пилотов»

Даниэль Риккардо сообщил, что займется тренировками во время летнего перерыва.

Австралиец пропустил начало сезона и заменил Ника де в « » за две гонки до отпуска.

«Хочу использовать это время, чтобы, скажем так, подтянуться в физическом плане. Естественно, моя физическая форма не на том же уровне в сравнении с другими пилотам. Но, пожалуй, я доволен тем, как чувствовал себя после гонки [в ]. На самом деле ощущения были гораздо лучше, чем я ожидал.

Когда начнется перерыв, я воспользуюсь этим временем для тренировок. Конечно, я постараюсь немного насладиться отпуском, но я и так отдыхал шесть месяцев. Трасса в Зандворте тоже очень требовательная с физической точки зрения, нагрузки на шею высокие, это быстрый трек. Так что надо сделать все возможное, чтобы справиться. Думаю, будет проще начинать уик-энд, если я буду в хорошей физической и психологической форме. Будет меньше трудностей», – отметил Риккардо.

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