Даниэль Риккардо: «Подтяну физическую форму во время летнего перерыва – я не на уровне других пилотов»
Даниэль Риккардо сообщил, что займется тренировками во время летнего перерыва.
Австралиец пропустил начало сезона и заменил Ника де Вриса в «Альфа Таури» за две гонки до отпуска.
«Хочу использовать это время, чтобы, скажем так, подтянуться в физическом плане. Естественно, моя физическая форма не на том же уровне в сравнении с другими пилотам. Но, пожалуй, я доволен тем, как чувствовал себя после гонки [в Бельгии]. На самом деле ощущения были гораздо лучше, чем я ожидал.
Когда начнется перерыв, я воспользуюсь этим временем для тренировок. Конечно, я постараюсь немного насладиться отпуском, но я и так отдыхал шесть месяцев. Трасса в Зандворте тоже очень требовательная с физической точки зрения, нагрузки на шею высокие, это быстрый трек. Так что надо сделать все возможное, чтобы справиться. Думаю, будет проще начинать уик-энд, если я буду в хорошей физической и психологической форме. Будет меньше трудностей», – отметил Риккардо.
Риккардо вернулся в «Ф-1»! Мечтает о трамплине в «Ред Булл» – подвинет Переса?
Риккардо вернулся в «Ф-1» – и его встретили коридором: соперники, фотографы и делегаты ФИА
Комментарии