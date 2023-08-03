Пилоты «Альпин» и Цунода – в списке претендентов на лучший обгон июля. Алонсо, выигравший 3 из 4 призов, не номинирован

Гонщик « » не выиграет награду за лучший обгон июля.

На счету двукратного чемпиона «Формулы-1» три успеха за четыре месяца, один раз приз достался пилоту « » Кевину Магнуссену.

На награду за лучший маневр июля претендуют («Феррари», на пилота «Макларена» в Австрии), Джордж Расселл («Мерседес», на пилота «Феррари» Шарля Леклера в Великобритании), Серхио Перес («Ред Булл», на пилота «Макларена» Оскара Пиастри в Венгрии), Юки Цунода («Альфа Таури», на пилота «Уильямса» Алекса Албона в Бельгии), Пьер Гасли («Альпин», на Албона в Бельгии), Эстебан Окон («Альпин», на Цуноду в Бельгии).

Победителя определяют болельщики, проголосовать можно на сайте «Ф-1» до 4 августа.

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