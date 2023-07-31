Тимо Глок о способах победить Ферстаппена: «Для этого Макс должен провести весь гоночный уик-энд только на шинах «хард», ну или без переднего антикрыла»

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глк сомневается в том, что кто-то из соперников сможет остановить в нынешнем сезоне.

Глок считает, что для поражения Ферстаппена должны сложиться совершенно немыслимые обстоятельства.

«Можно даже сказать, что для этого Ферстаппен должен провести весь гоночный уик-энд только на шинах «хард», ну или без переднего антикрыла. В любом случае, в данный момент я не вижу, за счет чего это может случиться.

Макс доминирует в «Ф-1» во всех отношениях и каждый раз находит способ поднять планку еще выше. И тут нужно смотреть на взаимодействия в команде, на то, насколько слаженно действуют Макс и команда. Мы видим совершенство во всем, превосходен буквально каждый пит-стоп. И это то достижение, которому действительно стоит отдать должное», – рассказал .

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