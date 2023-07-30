Фернандо Алонсо: «Попадание в топ-10 двумя машинами – это отличный результат»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что остался доволен достигнутым результатом.

«Попадание в топ-10 двумя машинами – это отличный результат. Мы были более конкурентоспособны, чем на этапе в Венгрии и на «Сильверстоуне». Но случилось это благодаря упорной работе.

В этот уик-энд было непростой найти оптимальный ритм. В единственной сессии свободных заездов трасса была мокрой, так что мы понятия не имели, как шины будут работать в гонке на длинной дистанции.

На старте мне повезло. Я смог отыграть пару позиций еще перед «О’Руж», потому что решил держаться справа. Поначалу я не был уверен в том, что мы сможем поддерживать нужный ритм, но в итоге все прошло очень хорошо. Я доволен – мы смогли опередить «Мерседес» (Джорджа Расселла) и «Макларен».

За исключением «Макларена», все остальные болиды были настроены на работу в сухих условиях. С точки зрения стратегии и выбора шин нам тоже не на что жаловаться, все прошло хорошо.

Конечно, после неудачных выступлений (в Сильверстоуне и Венгрии) мы думали о том, как нам прибавить. Здесь мы чуть-чуть доработали настройки, и это сработало, машина стала работать лучше, мы стали быстрее.

Конечно, нам нужно стать еще быстрее. Еще в начале лета я говорил, что нам нужно оставаться достаточно сильными, если мы хотим иметь право голоса в борьбе за подиум в каждой гонке, но этого не случилось. Так что нам нужно прибавлять», – рассказал Алонсо.

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