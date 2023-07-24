Юки Цунода: «У меня был хороший темп, но мы не смогли воспользоваться этим»

Теги Гран-при Венгрии Альфа Таури Формула-1 Юки Цунода Авто

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода разочарован тем, как для него прошел Гран-при Венгрии.

Японец хорошо начала гонку, отыграв на старте сразу шесть позиций и выйдя на 11-е место. Однако затем из-за неудачного пит-стопа Юки потерял позиции и застрял на 15-м месте позади пилота «Хааса» Нико Хюлькенберга вплоть до конца гонки.

«В этот уик-энд все было ужасно. Ничего позитивного, честно говоря. В общем, одно разочарование. У меня был хороший темп, но мы не смогли воспользоваться этим», – сказал Цунода.

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