Чжоу Гуаньюй об аварии на старте: «Пытался затормозить как можно позже, чтобы попытаться отыграть хоть пару позиций»

Пилот « » объяснил причины аварии на старте Гран-при Венгрии.

После неполадок на старте Чжоу, пытаясь отыграть потерянные позиции, опоздал с торможением и ударил болид Даниэля Риккардо, который в свою очередь по инерции врезался в два болида «Альпин».

Инцидент закончился двойным сходом для команды «Альпин».

«Понятия не имею, что случилось на старте, нужно будет посмотреть данные. Я держал нужный уровень оборотов до момента, когда зажегся четвертый стартовый сигнал, а потом обратная связь от мотора просто пропала, так что стартовал я при нулевом уровне оборотов. Я очень разочарован, ведь на старте все могло бы сложиться для нас очень неплохо.

Нам нужно будет детально изучить все данные, потому что это очень странно, раньше такого никогда не случалось. Я попытался что-то сделать, вернуть двигатель к работе, но ничего не происходило. Поэтому вы и видели, что на старте моя машина не сорвалась с места.

Что касается инцидента в первом повороте, то я, очевидно, пытался затормозить как можно позже, чтобы попытаться отыграть обратно хотя бы пару позиций. Но затем, частично из-за нахождения в грязном воздухе позади нескольких машин соперников, я, к сожалению, заблокировал колеса и врезался в их машины. Это совсем не то, чего мне хотелось, и гонка была для меня фактически закончена уже сразу после старта», – рассказал Чжоу.

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