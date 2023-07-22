Квалификация к Гран-при Венгрии пройдет в особом формате. Старт сессии – в 17:00

Теги Гран-при Венгрии Пирелли Формула-1 регламент Гран-при Эмилии-Романьи Авто

На Гран-при Венгрии пилоты «Формулы-1» проведут квалификацию в особом формате.

В рамках уик-энда спортсмены используют меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Гонщики проедут первый сегмент квалификации на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Сессия пройдет сегодня, 22 июля, начало – в 17:00 по московскому времени.

Изначально планировалось провести экспериментальную квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи, однако этап в Имоле отменили из-за наводнения.

Макс Ферстаппен: «С новым форматом квалификации в практиках старались использовать как можно меньше комплектов шин»

Льюис Хэмилтон: «Машина в своей худшей форме. Надеюсь, «Мерседес» перевернет ситуацию, как год назад»

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2 комментария

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Кирилл Конопельченко
Феррари в очке значит. Проблема с шинами как всегда может сыграть злую шутку. Но если пройдут в третий сегмент то можно и за первый ряд побороться. Макс однозначно выстрелит шикарную попытку, хотя это единственная оставшаяся трасса в сезоне где у всех есть возможность бросить вызов могучим Бычкам.
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sanya_xl
Скоро уже практика будет в особом формате с разными типами резины
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