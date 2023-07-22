Квалификация к Гран-при Венгрии пройдет в особом формате. Старт сессии – в 17:00

На Гран-при Венгрии пилоты «Формулы-1» проведут квалификацию в особом формате.

В рамках уик-энда спортсмены используют меньшее количество комплектов – 11 вместо стандартных 13. Гонщики проедут первый сегмент квалификации на шинах «хард», второй – на «медиуме», третий – на «софте».

Сессия пройдет сегодня, 22 июля, начало – в 17:00 по московскому времени.

Изначально планировалось провести экспериментальную квалификацию на Гран-при Эмилии-Романьи, однако этап в Имоле отменили из-за наводнения.

Макс Ферстаппен: «С новым форматом квалификации в практиках старались использовать как можно меньше комплектов шин»

Льюис Хэмилтон: «Машина в своей худшей форме. Надеюсь, «Мерседес» перевернет ситуацию, как год назад»

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