Даниэль Риккардо о предстоящем дебюте за «Альфа Таури»: «Машина будет такой, какой есть»

Пилот « » поделился ожиданиями на предстоящий .

Этап в Будапеште станет для Риккардо первым в этом сезоне – австралиец будет выступать за «Альфа Таури» до конца чемпионата, в составе команды он заменил Ника де .

«Машина будет такой, какой есть. Я собираюсь гоняться на ней и работать, а дальше посмотрим. Я не хочу относиться к машине…слишком предвзято.

Я понимаю, что у машины будут свои ограничения. Уверен, что им, вероятно, просто в целом не хватает прижимной силы и тому подобных вещей. Но я думаю, что если машина будет ощущаться сбалансированной – да, возможно, у нее не будет такого уровня прижимной силы, как у болида «Ред Булл», на котором я работал на тестах, но тем не менее, – то с этим я смогу работать.

Я с нетерпением также жду возможности поработать с командой над развитием болида, используя свой опыт. И в конечном счете, как мне кажется, на этапе в Будапеште главным будет просто выехать на трассу и получить удовольствие, стараясь чаще давить на газ, чем на тормоз, и хорошо провести время», – рассказал Риккардо.

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