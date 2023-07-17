Даниэль Риккардо о предстоящем дебюте за «Альфа Таури»: «Машина будет такой, какой есть»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Ник де Врис Авто

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями на предстоящий Гран-при Венгрии.

Этап в Будапеште станет для Риккардо первым в этом сезоне – австралиец будет выступать за «Альфа Таури» до конца чемпионата, в составе команды он заменил Ника де Вриса.

«Машина будет такой, какой есть. Я собираюсь гоняться на ней и работать, а дальше посмотрим. Я не хочу относиться к машине…слишком предвзято.

Я понимаю, что у машины будут свои ограничения. Уверен, что им, вероятно, просто в целом не хватает прижимной силы и тому подобных вещей. Но я думаю, что если машина будет ощущаться сбалансированной – да, возможно, у нее не будет такого уровня прижимной силы, как у болида «Ред Булл», на котором я работал на тестах, но тем не менее, – то с этим я смогу работать.

Я с нетерпением также жду возможности поработать с командой над развитием болида, используя свой опыт. И в конечном счете, как мне кажется, на этапе в Будапеште главным будет просто выехать на трассу и получить удовольствие, стараясь чаще давить на газ, чем на тормоз, и хорошо провести время», – рассказал Риккардо.

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3 комментария

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Puff-Nootey
Эх, чувак, тебе же даже Макларен не подошёл, вряд ли сейчас сильно Альфа Таури подойдёт...
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Ollagir
У самурая нет цели, только путь..
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White Pardus
Меня последние 2 сезона в Маках он полностью разочаровал. На той же машине Ландыш ехал в разы лучше...
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