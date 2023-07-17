Никита Мазепин: «Планирую подняться на Эльбурс в сентябре»

Никита Мазепин поделился планами по покорению вершин.

После восхождения на высочайшую точки Африки бывший пилот «Формулы-1» намерен достигнуть высочайшей вершины Европы.

«В этом году я отмечал день рождения в горах Килиманджаро. Мы с моими близкими друзьями успешно поднялись на пик Ухуру (5 895 метров). Теперь в сентябре планирую подняться на Эльбурс», – сказал Никита.

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Мазепин покорил Килиманджаро