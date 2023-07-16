Лука ди Монтедземоло вложил в «Астон Мартин» $4 млн

Теги Феррари Лука ди Монтедземоло Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

Лука ди Монтедземоло стал инвестором «Астон Мартин». Бывший президент «Феррари» вложил в «Астон Мартин» сумму в $4 млн.

Ди Монтедземоло давно знаком с владельцем «Астон Мартин» Лоренсом Строллом – еще с тех времен, когда компания Tommy Hilfiger, в которую Стролл в свое время вложил значительные средства, была спонсором «Феррари».

Как сообщается, ди Монтедземоло уверен в дальнейшем росте компании и ее перспективах – в данный момент, согласно стоимости общего пакета акций, «Астон Мартин» оценивается в сумму чуть более $1 млрд.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?

2 комментария

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Великий Алонсо
Наверное бывший глава Феррари что-то понимает, будем надеяться, что Астон Мартин действительно станет топ-командой как можно скорее.
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RG26
Заработал на плюсах/минусах на спортс и вложился. Достойно
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