Даниэль Риккардо: «Трудно говорить об ожиданиях, пока я не сяду за руль болида «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» поделился ожиданиями от первых гонок в составе команды.

Риккардо дебютирует в сезоне на предстоящем Гран-при Венгрии – Даниэль в составе «Альфа Таури» до конца сезона будет заменять Ника де .

«Они (руководство) ждут результатов, определенного уровня выступлений. Мне сложно сказать что-то определенное.

Мне кажется, что пока я не сяду за руль болида « », говорить что-то определенное об ожиданиях будет трудно. То есть, может быть, это будет борьба за 8-е место? А может за 14-е? Не думаю, что в этой ситуации нахожусь под давлением.

Очевидно, что у меня есть две ближайшие гонки, а потом будет летний перерыв в чемпионате. И я не думаю, что от меня ждут чего-то конкретного до августа. С другой стороны, медленным старт тоже не должен быть. Я хочу сразу войти в колею, а также использовать то, чему научился, пока был в стороне», – рассказал Риккардо.

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