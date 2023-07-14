Зак Браун: «Думаю, 24 Гран-при за сезон – это предел. При этом спрос, вероятно, позволяет проводить до 30 этапов»

Исполнительный директор « » высказался о предельном количестве Гран-при за сезон «Формулы-1».

Браун поддерживает идею ограничить сезон 24-мя гонками, но при этом выступил за ротацию некоторых Гран-при, учитывая число желающих проводить у себя этапы «Ф-1».

«Я думаю, что 24 Гран-при за сезон – это предел, который и собирается установить Стефано Доменикали. При этом спрос, вероятно, есть на проведение до 30 Гран-при за сезон. Поэтому лично мне хотелось бы однажды увидеть день, когда мы будем проводить по 24 Гран-при за сезон, но для большего охвата рынков у 20 Гран-при будет фиксированное место в календаре, а еще 8 этапов будут ротироваться друг с другом. Таким образом, проводя по 24 гонки в сезон мы охватим 28 разных рынков.

Мне кажется, это был бы отличным способом сохранить календарь в его нынешнем виде, но при этом обеспечить его рост.

При этом с точки зрения логистики расписание определенно стало лучше, а это было непросто сделать, потому что у каждой страны, у каждой территории есть свои причины для желания проводить свой Гран-при в конкретные даты – чтобы не накладываться на другие мероприятия, или на праздники, и все в таком духе. И я не сомневаюсь, что ситуация и дальше будет улучшаться», – рассказал Браун.

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