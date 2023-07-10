Фернандо Алонсо об ухудшении результатов: «Я не слишком напрягаюсь – нужно спокойнее относиться к нашим выступлениям»

Пилот « » рассказал, что не придает большого значения ухудшению результатов в последних гонках.

За два последних этапах Алонсо заработал в общей сложности 20 очков, в то время как до этого за 8 гонок 7 раз попал на подиум.

«Честно говоря, я не слишком напрягаюсь в связи с ситуацией развития болидов. Машина этого года получилась лучше, чем ожидалось. Мы боремся за такие вещи, о которых в начале года даже мечтать не могли.

Так что если мы сможем остаться в топ-10 и будем бороться с лучшими – это будет здорово. Но при этом я считаю, что мы должны сосредоточиться на долгосрочной перспективе.

Мы не можем переживать каждый уик-энд из-за того, что оказались то седьмыми, то четвертыми, или если мы вдруг попали на подиум. Нам нужно быть прагматичными и спокойно относиться к нашим выступлениям и результатам.

Если кто-то оказывается быстрее нас, мы ничего не можем с этим поделать. Нам просто нужно понять, учиться на вещах, которыми мы занимаемся, и в определенной степени быть довольными своей позицией. Мы должны быть довольны седьмым местом здесь, ведь в прошлом году команда была здесь безнадежно последней.

Все меняется. Ландо Норрис в прошлом году был здесь шестым, а Николас Латифи десятым. Так что увидим все в Абу-Даби. При этом еще две гонки назад на Гран-при Канады мы боролись за победу, так что это не тот случай, как если бы мы попали на подиум в первых гонках, а потом начали скатываться. Так что я спокоен», – рассказал Алонсо.

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