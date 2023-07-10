Макс Ферстаппен о том, где «Ред Булл» должен прибавить: «Лобовое сопротивление, низкие, средние, высокие скорости, DRS, износ шин, тормоза»

Макс Ферстаппен рассказал, чего ждет от обновлений «Ред Булл».

Победитель Гран-при Великобритании ответил на вопрос о том, в каких областях хотел бы увидеть улучшения.

«Лобовое сопротивление, низкие, средние, высокие скорости, эффект DRS, износ шин… Во всех этих областях. Мы работаем над этим! Еще эффективность тормозов.

Да, я не шучу», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

« » выиграл 11 Гран-при подряд, повторив рекорд «Формулы-1». Команда в одиночку набрала на 27 очков больше, чем два ближайших преследователя – « » и « ».

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании-2023