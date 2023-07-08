Фернандо Алонсо: «Было невозможно подняться выше 8-го места в квалификации»

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Фернандо Алонсо считает, что не мог выступить сильно лучше в квалификации.

В субботу перед Гран-при Великобритании пилот «Астон Мартин» стал девятым, при этом едва не вылетел после первого сегмента. Напарник испанца Ланс Стролл завершил сессию 12-м.

«Конечно, меня никогда бы не устроило девятое или 12-е место. Не сильнейшая квалификация для команды, но трудно понять, где мы могли бы проявить себя лучше. Может, был запас в 0,1, 0,15 секунды. Но подняться выше восьмого места или вроде того было невозможно.

Надо продолжать работать, разбираться. Уже прошли несколько квалификации на трассах, где мы оказались неконкурентоспособными. Барселона, Австрия и Сильверстоун – все три трека несколько похожи, если говорить о характеристиках. Нужно разобраться», – сообщил Фернандо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» также оценил выступление своей бывшей команды «Макларен»: Ландо Норрис завоевал второе место, Оскар Пиастри – третье.

«Команда очень быстра. Она заслуживает положение, в котором находится. Это не случайность. Команда прибавляла, и я за нее рад.

«Макларен» был очень быстрым в прошлом году в Австрии и Сильверстоуне, хотя в чемпионате дела шли так себе. В этом сезоне команда также быстра на некоторых автодромах.

Опять же, думаю, нам нужно проехать гонки в Будапеште и Спа, после чего произвести перезагрузку – посмотрим, где окажемся», – заявил Алонсо.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

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4 комментария

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Великий Алонсо
Я так понимаю подиум Фернандо в Канаде был последним в этом сезоне. Спасибо за "чудесные обновления". Из топ-команды превратились в обыкновенного середняка. Даже Макларен которые круг за гонку АМ сливали в начале сезона сейчас уже быстрее. Смотреть завтра абсолютно нечего. Занавес.
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Grigpar
Я конечно понимаю, что в целом Австрия и Сильверстоун не должны были изначально подходить Астону, но не на столько же, что фактически по квалификационному темпу они стали 6-ми. В прямом смысле.
В Австрии отскочили в гонке, может и тут прокатит. Желательно завтра на старте для Алонсо пройти Албона сразу.
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Великий Алонсо
Ответ Grigpar
Я конечно понимаю, что в целом Австрия и Сильверстоун не должны были изначально подходить Астону, но не на столько же, что фактически по квалификационному темпу они стали 6-ми. В прямом смысле. В Австрии отскочили в гонке, может и тут прокатит. Желательно завтра на старте для Алонсо пройти Албона сразу.
Толку от этих отскоков? На фоне последних подиумов радости от 5-6 мест ноль. Случайный подиум из-за сходов тоже такое себе, настоящие эмоции от хорошего результата - это когда действительно подиум благодаря скорости болида, а не случайности.
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