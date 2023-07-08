Фернандо Алонсо: «Было невозможно подняться выше 8-го места в квалификации»

Фернандо Алонсо считает, что не мог выступить сильно лучше в квалификации.

В субботу перед Гран-при Великобритании пилот « » стал девятым, при этом едва не вылетел после первого сегмента. Напарник испанца завершил сессию 12-м.

«Конечно, меня никогда бы не устроило девятое или 12-е место. Не сильнейшая квалификация для команды, но трудно понять, где мы могли бы проявить себя лучше. Может, был запас в 0,1, 0,15 секунды. Но подняться выше восьмого места или вроде того было невозможно.

Надо продолжать работать, разбираться. Уже прошли несколько квалификации на трассах, где мы оказались неконкурентоспособными. Барселона, и Сильверстоун – все три трека несколько похожи, если говорить о характеристиках. Нужно разобраться», – сообщил Фернандо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» также оценил выступление своей бывшей команды «Макларен»: завоевал второе место, Оскар Пиастри – третье.

«Команда очень быстра. Она заслуживает положение, в котором находится. Это не случайность. Команда прибавляла, и я за нее рад.

«Макларен» был очень быстрым в прошлом году в Австрии и Сильверстоуне, хотя в чемпионате дела шли так себе. В этом сезоне команда также быстра на некоторых автодромах.

Опять же, думаю, нам нужно проехать гонки в Будапеште и Спа, после чего произвести перезагрузку – посмотрим, где окажемся», – заявил Алонсо.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram