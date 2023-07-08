Шарль Леклер: «Возможно, я потерял время, которого могло хватить для старта с первого ряда»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, где стал четвертым.

«Первый и второй сегмент прошли довольно хорошо, если учитывать, как много проблем я испытывал в последних нескольких гонках в условиях переменчивой погоды. Сегодня ощущения были хорошими. Усердная работа, которой я занимался последние дни и недели, окупилась.

В третьем сегменте я проехал круг не так, как хотел. В 15-м повороте я проехал слегка шире. Было немного мокро, и я потерял часть сцепления. Возможно, я потерял время, которого могло хватить для старта с первого ряда.

Удивительно видеть «Макларен» таким быстрым. Здорово. Думаю, мы все довольно близки по темпу, так что это будет захватывающий день – даже несмотря на то что у меня недостаточно данных, ведь я пропустил вторую практику», – сказал Леклер.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

2 комментария

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Scorpio
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FaithDevotion
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Пропустил как-то момент, а кто его блочил?
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benz
Ответ Scorpio
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Там два пилота было. Устроили тяни-толкай перед последним поворотом
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