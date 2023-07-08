Шарль Леклер: «Возможно, я потерял время, которого могло хватить для старта с первого ряда»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, где стал четвертым.

«Первый и второй сегмент прошли довольно хорошо, если учитывать, как много проблем я испытывал в последних нескольких гонках в условиях переменчивой погоды. Сегодня ощущения были хорошими. Усердная работа, которой я занимался последние дни и недели, окупилась.

В третьем сегменте я проехал круг не так, как хотел. В 15-м повороте я проехал слегка шире. Было немного мокро, и я потерял часть сцепления. Возможно, я потерял время, которого могло хватить для старта с первого ряда.

Удивительно видеть «Макларен» таким быстрым. Здорово. Думаю, мы все довольно близки по темпу, так что это будет захватывающий день – даже несмотря на то что у меня недостаточно данных, ведь я пропустил вторую практику», – сказал Леклер.

Гран-при Великобритании-2023. Квалификация. Ферстапппен выиграл поул, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й