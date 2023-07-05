В «Уильямсе» представили особую ливрею в честь 800-й гонки в «Формуле-1»

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Уильямс Формула-1 Авто

Команда «Уильямс» представила особую ливрею для Гран-при Великобритании. В «Уильямсе» собирались отметить особой ливреей 800-й Гран-при в истории команды – который как раз изначально приходился на этап на «Сильверстоуне».

Однако из-за того, что Гран-при Эмилии-Романьи ранее был отменен из-за наводнения, на самом деле 800-й Гран-при «Уильямс» проведет только в Венгрии. Тем не менее, в «Уильямсе» не стали переносить мероприятие и решили выступать в особой ливрее именно на домашнем этапе.

Фото: официальный сайт «Уильямса»

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4 комментария

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Minuvert
Gulf и Duracell в синий и будет фантастика
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Ascari
Сделали бы в цвета, когда был завоёван первый титул. А так...
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Alexandr Tarakanoff
Мне иногда кажется, что у всех команд спецливреи получаются симпатичнее, чем сезонные. Может потому, что глаз замыливается канеш...
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Hitgoe Himgob
Ответ Ascari
Сделали бы в цвета, когда был завоёван первый титул. А так...
В бело-зелёных цветах Saudia? И кому это надо?
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