Кристиан Хорнер: «Гонка в Сильверстоуне будет эпичной. Мы не побеждали там с 2012 года»

Руководитель «Ред Булл» с осторожностью относится ко мнению, что его команда может выиграть все гонки сезона-2023.

«Мы можем выиграть только одну гонку за раз. Можем ли мы? Да. Сделаем ли мы это? Кто знает? Надежность, погода… Гонка в Сильверстоуне в следующий уик-энд будет эпичной. Мы не выигрывали ее со времен Марка [Уэббера] в 2012-м, так что для нас это важное событие в календаре», – сказал Хорнер.

Также Кристиан высказался по поводу выступления : мексиканец стартовал 15-м, но сумел пробиться на третью строчку.

«Прошлой ночью мы сели и поговорили. Как вы могли заметить, сами пилоты [Серхио Перес и Макс Ферстаппен] уже обсудили это [жесткую борьбу в первых поворотах в спринте]. Квалификация Серхио в пятницу разочаровала. Вы видели, сегодня у него был отличный темп.

Если посмотреть на его темп, когда он оказывался в чистом воздухе, то все было в порядке. Когда стартуешь 15-м, с тем количеством времени, что ты тратишь, проходя через трафик, теряется шанс побороться с лидерами. Его прорыв получился выдающимся».

Шеф « » не оставил без комментариев и победу , отметив то, как голландец обогнал пилота «Феррари» Шарля Леклера в борьбе за лидерство:

«Макс – пилот с развитыми инстинктами, он давил на газ, чтобы получить DRS. Он следит за гонкой, пока сам же едет по треку. Он знает, что происходит, – и затем он настаивал на том [последнем] пит-стопе. Он хотел перейти на «софт». Что-то вроде «кто не рискует, тот не пьет шампанского» – Дитрих (Матешиц; основатель компании «Ред Булл» умер в октябре прошлого года – Sports.ru) всегда так говорил».

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й