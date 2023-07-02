Кристиан Хорнер: «Гонка в Сильверстоуне будет эпичной. Мы не побеждали там с 2012 года»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер с осторожностью относится ко мнению, что его команда может выиграть все гонки сезона-2023.
«Мы можем выиграть только одну гонку за раз. Можем ли мы? Да. Сделаем ли мы это? Кто знает? Надежность, погода… Гонка в Сильверстоуне в следующий уик-энд будет эпичной. Мы не выигрывали ее со времен Марка [Уэббера] в 2012-м, так что для нас это важное событие в календаре», – сказал Хорнер.
Также Кристиан высказался по поводу выступления Серхио Переса: мексиканец стартовал 15-м, но сумел пробиться на третью строчку.
«Прошлой ночью мы сели и поговорили. Как вы могли заметить, сами пилоты [Серхио Перес и Макс Ферстаппен] уже обсудили это [жесткую борьбу в первых поворотах в спринте]. Квалификация Серхио в пятницу разочаровала. Вы видели, сегодня у него был отличный темп.
Если посмотреть на его темп, когда он оказывался в чистом воздухе, то все было в порядке. Когда стартуешь 15-м, с тем количеством времени, что ты тратишь, проходя через трафик, теряется шанс побороться с лидерами. Его прорыв получился выдающимся».
Шеф «Ред Булл» не оставил без комментариев и победу Макса Ферстаппена, отметив то, как голландец обогнал пилота «Феррари» Шарля Леклера в борьбе за лидерство:
«Макс – пилот с развитыми инстинктами, он давил на газ, чтобы получить DRS. Он следит за гонкой, пока сам же едет по треку. Он знает, что происходит, – и затем он настаивал на том [последнем] пит-стопе. Он хотел перейти на «софт». Что-то вроде «кто не рискует, тот не пьет шампанского» – Дитрих (Матешиц; основатель компании «Ред Булл» умер в октябре прошлого года – Sports.ru) всегда так говорил».
Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
Это не так. Макс выиграл в 2020-м, но это был не Гран При Великобритании, а Гран При 70-летия, но на традиционной трассе в Сильверстоуне.