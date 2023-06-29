Кевин Магнуссен о проблеме «Хааса» с гоночным темпом: «Ощущается это как нечто более фундаментальное, чем простая ошибка в настройках»

Пилот « » рассказал о стремлении команды разобраться с проблемами в работе болида.

Проблемой «Хааса» в нынешнем сезоне является огромная разница между квалификационным и гоночным темпом. И после порой очень успешных выступлений в квалификациях, в гонках пилоты «Хааса» обычно быстро скатываются на низкие позиции.

«Именно с этим мы сейчас и разбираемся: где находится проблема, мы видим последствия, но вот найти первопричину возникновения проблем всегда сложнее всего.

В нашем случае как правило по ходу уик-энд это проявляется так, что в одной сессии ты можешь оказаться на 8-м месте, в следующей сессии на 18-м, а в третьей снова вернуться куда-нибудь на 10-е место.

Рабочее окно настроек, в рамках которых машина работает хорошо, очень узкое. Когда машина работает – ну, у нас все очень хорошо, мы можем квалифицироваться на 5-м месте, а когда машина не работает – мы можем вылететь по итогам первого сегмента. Так что колебания очень большие.

Ощущается эта проблема как нечто более фундаментальное, чем простая ошибка в настройках. Возможно, мы можем быть быстры на одном круге, а в гонке, на дистанции отрезка, мы сильнее изнашиваем шины и нам тяжелее дается работа в трафике в сравнении с нашими конкурентами.

Когда мы находимся на трассе одни, в чистом воздухе, все идет более-менее нормально, несоответствия начинают проявляться слишком сильно, когда мы попадаем в трафик, нагружаем шины и так далее», – рассказал Магнуссен.

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