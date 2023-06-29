Шарль Леклер о новом контракте: «Переговоры медленно идут, мы начинаем не торопясь обсуждать ситуацию»

Пилот «Феррари» рассказал, что не собирается торопиться с продлением контракта с командой, при этом признав, что обсуждения возможного соглашения уже начались.

«Нет, я не устанавливал каких-либо крайних сроков. Мне по-прежнему кажется, что полтора года – это довольно долгий срок, но я в любом случае не ставил перед собой каких-то конкретных временных рамок. Переговоры медленно идут, мы начинаем не торопясь обсуждать ситуацию».

Также Леклер прокомментировал слова Гельмута Марко о том, что на Гран-при Канады у «Феррари» была самая быстрая машина:

«Мы смотрелись хорошо, но пока мы далеки от того уровня, на котором хотим быть. Я по-прежнему считаю, в Канаде лучшая машина была у «Ред Булл», хотя Гельмут Марко заявляет, что лучшая машина была у « », чему я совершенно не верю.

Да, мы сделали шаг в правильном направлении, особенно с точки зрения стабильности поведения машины и ощущений от управления. А когда два этих фактора сходятся – обычно вы выступаете лучше. Здесь же совсем другая трасса».

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