Дэймон Хилл: «Говорят, сделка Хэмилтона с «Мерседесом» выходит за пределы гоночной карьеры, вовлечен автопроизводитель»

Дэймон Хилл объяснил, почему Льюис Хэмилтон еще не подписал контракт с «Мерседесом».

Текущее соглашение семикратного чемпиона «Формулы-1» рассчитано до конца 2023 года. По информации , Хэмилтон общается в том числе с концерном «Мерседес», который владеет 33 процентами акций команды.

«Говорят, Льюис заключает куда более долгосрочную сделку, которая выходит за пределы гоночной карьеры. Вовлечен и автопроизводитель, поэтому бюрократии больше», – сообщил чемпион мира 1996 года.

Хилл поделился мнением и о форме Хэмилтона:

«Удивительно, как Льюис сохранил присутствие духа после того, что случилось в [в 2021 году]. Он снова ставит перед собой задачи и в этом году пилотирует лучше, чем ранее.

Он начинает сращиваться с машиной, и ему удалось решить некоторые из проблем, с которыми пришлось столкнуться. Так что я буду поражен, если он не захочет уйти на пике, выиграв восьмой титул – это абсолютная мотивация. Он способен поддерживать форму и следит за собой.

Нужен конкурентоспособный болид и небольшой шанс – такой гонщик как Льюис примет вызов и сможет выжать из себя больше. Сейчас мы видим более счастливого , а счастливый Хэмилтон – быстрый Хэмилтон».

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Хэмилтон хочет подписать с «Мерседесом» 5-летний контракт на £250 млн (Daily Mail)