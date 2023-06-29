Дэймон Хилл: «Говорят, сделка Хэмилтона с «Мерседесом» выходит за пределы гоночной карьеры, вовлечен автопроизводитель»

Теги Дэймон Хилл Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Авто

Дэймон Хилл объяснил, почему Льюис Хэмилтон еще не подписал контракт с «Мерседесом».

Текущее соглашение семикратного чемпиона «Формулы-1» рассчитано до конца 2023 года. По информации Хилла, Хэмилтон общается в том числе с концерном «Мерседес», который владеет 33 процентами акций команды.

«Говорят, Льюис заключает куда более долгосрочную сделку, которая выходит за пределы гоночной карьеры. Вовлечен и автопроизводитель, поэтому бюрократии больше», – сообщил чемпион мира 1996 года.

Хилл поделился мнением и о форме Хэмилтона:

«Удивительно, как Льюис сохранил присутствие духа после того, что случилось в Абу-Даби [в 2021 году]. Он снова ставит перед собой задачи и в этом году пилотирует лучше, чем ранее.

Он начинает сращиваться с машиной, и ему удалось решить некоторые из проблем, с которыми пришлось столкнуться. Так что я буду поражен, если он не захочет уйти на пике, выиграв восьмой титул – это абсолютная мотивация. Он способен поддерживать форму и следит за собой.

Нужен конкурентоспособный болид и небольшой шанс – такой гонщик как Льюис примет вызов и сможет выжать из себя больше. Сейчас мы видим более счастливого Хэмилтона, а счастливый Хэмилтон – быстрый Хэмилтон».

Хэмилтон и «Мерседес» не могут договориться о новом контракте – Льюис хочет зарабатывать £20 млн в год за роль амбассадора (Daily Mail)

Хэмилтон хочет подписать с «Мерседесом» 5-летний контракт на £250 млн (Daily Mail)

2 комментария

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Рнпрл Аари
Хилл на контракте что ли у Хэмилтона или что не пойму, к чему все эти тиррады. Насчёт того что Хэм хочет стать амбассадором Мерса новость не нова как и то что Мерс не очень этого хочет, по крайней мере за ту сумму что Хэм запрашивает. В том что Хэм подпишет контракт сомнений нет, просто пытается выжать максимум плюшек для себя после завершения карьеры
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