Джеймс Воулз: «Причина текущего положения команды – нехватка инвестиций на протяжении двадцати лет»

Руководитель « » Джеймс Воулз рассказал о технологическом отставании команды, с которым он столкнулся при назначении на должность и начале работы.

«Причина текущего положения команды – нехватка инвестиций на протяжении двадцати лет. Но сейчас я нахожусь в более выгодной позиции относительно своих предшественников – поскольку за нами стоят возможности значительных инвестиций.

На самом деле, здесь действительно присутствует сильное желание вернуть «Уильямс» на конкурентоспособные позиции. Но это требует инвестиций. Необходимые деньги готовы к тому, чтобы пустить их в работу.

Однако во многих отношениях, учитывая текущее положение «Уильямса», сейчас эти деньги уходят на улучшение того, что я бы назвал базовой инфраструктурой.

В качестве примера того, как все происходило в «Уильямсе» – и тут я могу говорить вполне открыто, – деталь машины после выпуска ее конструкторским бюро просто исчезала в своего рода черной дыре. После чего разные производственные отделы начинали обмениваться электронными письмами, пытаясь выяснить, где эта деталь находится сейчас, как ее модернизировали, какого она размера, сколько времени займет процесс доработки и так далее.

Обычно же деталь должна попадать в электронную систему, в которой ее состояние можно легко отслеживать – чтобы вы могли понять, из чего, собственно говоря, построен ваш болид.

При этом не стоит забывать, что болид состоит примерно из 17000 компонентов и к тому моменту, когда дизайнеры подготовят их, вы сто раз успеете во всем этом заблудиться. В результате в работе возникает неэффективность.

А программное обеспечение, с помощью которого можно все это исправить, стоит, к сожалению, не 100 фунтов, а миллионы, порой до 10 млн, если вы хотите все сделать правильно», – рассказал Воулз.

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