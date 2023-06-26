Глава технического отдела «Мерседеса»: «Надеюсь, к концу сезона начнем бороться за победы»

Глава технического отдела « » Майк Эллиот оценил текущие возможности команды после обновления болида.

Эллиот считает, что команда продолжит работу над оптимизацией машины и может хорошо проявить себя на этапах в Австрии и .

«Команде очень приятно вернуться в борьбу по крайней мере за подиум, приятно иметь возможность продемонстрировать, на что мы способны на самом деле.

Надеюсь, мы сможем обратить это в еще большее количество обновлений, сможем сделать нашу машину еще быстрее в предстоящих гонках, и тогда, надеюсь, к концу сезона начнем бороться за победы.

Как мы видели, наша машина порой склонна испытывать трудности в медленных поворотах. В то время как смотря на выступления на трассах со среднескоростными и быстрыми поворотами можно отметить, что там мы способны добиться большего.

Хороший пример такой трассы – «Сильверстоун». На трассе в дела у нас тоже должны пойти не так уж плохо. Так что я надеюсь, мы хорошо выступим на обоих этапах», – рассказал Эллиот.

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