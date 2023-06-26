Менеджер Ферстаппена: «Четко осознаю, что буду работать только с Максом. Он для меня как член семьи»

Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен рассказал, что его клиент не задумывается о переходе в какую-либо другую команду и что ему вполне комфортно в «Ред Булл».

При этом Ферстаппен неоднократно заявлял, что пока не знает, чем займется после 2028 года, когда истечет его нынешний контракт с «Ред Булл».

«А зачем Максу в такой ситуации хоть что-то менять? Мы в этом совсем не заинтересованы. При этом мир тесен, все постоянно друг с другом общаются. И сейчас у нас есть обязательства до 2028 года. Да вы и сами видите, что Макс получил роль всей жизни, и что он гоняется, не чувствуя вообще никакого давления. Напарники? Вперед – все получают одинаковые условия, возможности. И каждый волен попробовать победить Макса, разве не так?

Предложения от других гонщиков? Нет. Я четко осознаю, что продолжу работать исключительно с Максом. К тому же, на другие дела у меня нет ни времени, ни сил. Макс для меня не чужой человек, он как член семьи, как друг. Я знаю его с рождения. У меня с ним просто другие отношения. Я никогда не смогу тратить столько сил и энергии и на Макса, и на кого-то еще, да и не буду этого делать», – рассказал Вермюлен.

Ньюи – главный актив «Ред Булл»: творец всех победных болидов команды в «Ф-1». В чем гений инженера?