Дэймон Хилл: «Чтобы оказать давление на «Ред Булл» до конца года, придется жертвовать сезоном-2024»

Дэймон Хилл считает, что команды «Формулы-1» стоят перед тяжелым выбором.

Чемпион мира 1996 года не уверен, что конкуренты «Ред Булл» поставят под угрозу разработку новых болидов ради того, чтобы догнать лидера до конца года.

«Мне кажется, «Мерседес» завернул за угол, но вопрос в том, как далеко ведет этот путь развития.

В нынешнем году интрига в «Ф-1» на самом деле в том, увидим ли мы, как одна команда впервые выигрывает все гонки. Чтобы существенно сократить отставание и оказать давление на «Ред Булл», командам придется жертвовать ресурсами на следующий сезон.

Мы уже слышим, как команды говорят о следующем годе: они продолжат обновлять машину, но основное внимание сосредоточат на новом болиде. Так что не знаю, [догонят ли «Ред Булл»] до конца сезона.

Можно надеяться, что [«Ред Булл»] слегка выдохнется, соперники начнут давить, и мы увидим борьбу. Но смысла в этом нет, если такое происходит за счет конкурентоспособности в 2024-м», – сообщил .

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