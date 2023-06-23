Оскар Пиастри: «Думаю, наибольшим сюрпризом в этом сезоне стало расхождение в уровне выступлений в зависимости от трассы»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри рассказал о том, что именно больше всего удивило его в дебютном сезоне в «Формуле-1».

По словам Пиастри, сильнее всего выделяется плотность результатов.

«Я думаю, что наибольшим сюрпризом стало расхождение в уровне выступлений в зависимости от трассы. Как кажется, сейчас у нас часто бывают то взлеты, то падения, но мы над этим работаем.

В остальном же удивляет высокая конкуренция и плотность отрывов команд. В «Астон Мартин» сделали большой скачок вперед, что стало сюрпризом, но начиная с 10-го места на решетке и ниже плотность очень высокая.

И в зависимости от Гран-при расстановка сил с 10 до 20 места может полностью меняться с участием пяти команд…это просто невероятно. В этом году мы уже видели несколько квалификаций с очень плотной борьбой, и в некоторых мы были хороши, а в некоторых очень плохи», – рассказал Пиастри.

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2 комментария

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King_X
Пиастри даже в Ф1 здорово смотрится в первый сезон, прям как в предыдущих сериях сходу вкатился
На прошлом ГП впервые ошибся, конечно, но не критично
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Листок яблони
Ответ King_X
Пиастри даже в Ф1 здорово смотрится в первый сезон, прям как в предыдущих сериях сходу вкатился На прошлом ГП впервые ошибся, конечно, но не критично
Пиастри лучший из лучших, и я был бы в шоке, если бы в Формуле-1 он смотрелся не здорово.
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