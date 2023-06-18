Алекс Албон о лидерстве во втором сегменте: «Мы хотим больше первых мест»

Пилот « » поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Канады.

Албон стал 10-м, но после штрафа пилота «Феррари» Карлоса Сайнса переместился на девятую строчку. Кроме того, второй сегмент таец завершил на первом месте благодаря удачному решению перейти на слики раньше других пилотов, когда трасса была наиболее сухой.

«Приятно об этом думать. И сперва я должен сказать, что здесь мы и хотим быть. В какой-то степени мне понравилась [эта квалификация], потому что я хочу показать базе и всем в команде, что именно здесь мы хотим быть через пару лет.

Я знаю, это случилось благодаря условиям, но просто приятно быть там [на первом месте] – по крайней мере мне. Это показывает мне то, где мы хотим быть. Это мотивирует меня. Иметь болид, способный быть первым, демонстрирует, что мы начинаем делать шаги вперед – и это наше стремление в этом году и в дальнейшем. Мы хотим больше первых мест.

Сначала у нас был хороший темп. В первом сегменте мы были шестыми, так что ощущения были хорошими. Нам не нужно было рисковать во втором сегменте, но мы просто почувствовали, что так [перейти на слики] будет правильно.

Мы знали, что это были условия для сликов, так что я заехал в боксы. Мы были очень удивлены, по крайней мере я, когда все выехали на «промежуточных» – это заставило меня усомниться в нашем выборе.

В голове я держал образ Джорджа [Расселла] из прошлого года (Расселл тогда попал в аварию в третьем сегменте; он тоже был на сликах на мокрой трассе – Sports.ru)! Так что во время первой попытки между первым и вторым поворотом я ехал особенно медленно, чтобы убедиться, что я не попаду в ту же ситуацию. Но было здорово пройти [в третий сегмент] и весело побывать на первом месте», – сказал Албон.

Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00