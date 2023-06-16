Гельмут Марко о двойном подиуме «Астон Мартин»: «Более чем самоуверенно, нереалистично. Только Алонсо достаточно хорош»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Астон Мартин Ланс Стролл Лоренс Стролл Авто

Гельмут Марко считает, что владелец «Астон Мартин» оторвался от реальности.

Лоренс Стролл перед домашним для себя Гран-при Канады сообщил, что надеется на двойной подиум. Советник «Ред Булл» счел такие предположения фантастическими и напомнил, что Ланс Стролл существенно уступает новому напарнику Фернандо Алонсо на старте сезона.

«Это более чем самоуверенно, это нереалистично. Машина у них достойная, но посмотрите на разницу в очках. Надо честно признать, что результат приносит только Фернандо Алонсо. Он всегда достаточно хорош для подиума», – подчеркнул Марко.

Фернандо набрал 99 очков за семь гонок сезона и пять раз попадал в призы, Ланс заработал 35 баллов и 0 подиумов.

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