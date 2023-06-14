Макс Ферстаппен: «Даже если конкуренты полностью скопируют днище болида «Ред Булл», оно не будет соответствовать изначально философии их машины»

Пилот « » заявил, что не видит большой проблемы в том, что конкуренты могут попробовать скопировать днище болида австрийской команды.

Днища болидов сразу нескольких команд все зрители смогли увидеть на , когда в процессе эвакуации болидов с трассы их на кране поднимали высоко в воздух.

«Конкуренты уже над этим работают. И да, конечно, все это не слишком здорово. При этом в других командах тоже не дураки работают – и понимают, что даже если они полностью скопируют конструкцию днища, это не будет соответствовать изначально философии их болида. Под такую конструкцию днища нужно многое подстраивать.

Точно так же мы, например, не можем просто поставить себе боковые понтоны с машины другой команды. В этом случае машина просто не будет работать. Но в конечном счете вряд ли случившееся так уж много значит. Сейчас мы используем такое днище, а через несколько гонок у нас появится новое днище. Так что все это не так важно», – рассказал Ферстаппен.

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