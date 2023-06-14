Джордж Расселл о борьбе на трассе: «Большинство гонщиков доверяют друг другу. Но есть три пилота, не обладающие тем же пространственным пониманием»

Теги Формула-1 Мерседес Эстебан Окон Макс Ферстаппен Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением об особенностях пилотажа гонщиков «Формулы-1».

Расселл отметил, что многим пилотам помогает вести жесткую борьбу друг с другом давние знакомства и история выступлений в младших сериях.

«Думаю, что мы все довольно неплохо друг друга знаем. Мы знаем о стилях пилотажа друг друга, знаем о том, на какие риски идем.

Впервые я участвовал в гонках против Макса и Шарля, а также и против Эстебана Окона, в 2011 году. На самом деле так получилось, с ними я гонялся даже раньше, чем с Алексом Албоном и Ландо Норрисом, что довольно любопытно, учитывая фактор национальности.

Но, как и Алекс с Ландо, мы все выросли в картинге, смотря другие гонки. То есть я всегда наблюдал за тем, как Алекс выступает в более старшей категории, а Ландо в младшей.

Мы хорошо знаем друг друга и это, вероятно, влияет на то, как мы боремся друг с другом на трассе.

Но, в то же время, сражаясь за чемпионский титул ты действуешь немного иначе. И точно так же сейчас Макс, вероятно, действует не так агрессивно, как порой действовал в прошлом, потому что в текущей ситуации ему не требуется такая агрессия.

Он может позволить себе потерять позицию, потому что знает, что чуть позже все равно ее вернет. В то время как мы, вероятно, находимся в более жестких условиях – можно сказать, в ситуации «сделай или умри», – только чтобы получить шанс выиграть гонку в нынешнем сезоне.

Вообще можно сказать, что большинство гонщиков доверяют друг другу. Но есть три гонщика, которые, вероятно, не обладают тем пространственным пониманием, как остальные. Так что на деле ты всегда предпочитаешь жестко бороться с лучшими гонщиками, потому что понимаешь, что они будут лучше контролировать свою машину и будут бороться жестко, но не предпринимая опасных маневров, в сравнении с менее опытными пилотами», – рассказал Расселл.

Жизнь в доме на колесах, сон в промерзшей перевозке для лошадей, тупик из-за нехватки денег – путь пилота «Мерседеса» в «Ф-1»

12 комментариев

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Марат Кагин
это он про столкновение с Льюисом?
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irs118return
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на первое место с большим отрывом можно поставить Люсю, чего стоит только краш в сильвире, где чуть не убил Макса...
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Рнпрл Аари
Насчёт ощущения пространства сам то тоже немало грешил, та же авария с Боттасом яркий пример
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うちはイタチ
Джордж: "Но есть три пилота, не обладающие тем же пространственным пониманием: я, я, и ещё раз я" 😁
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Алексей Ко
Столл однозначно один из них, а вот кто еще двое не могу назвать
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Ra-mires
макс,окон,перес и строл.
это главные олени)
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Jon Anderson
Расселл опять ноет
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Jack 13th
Ответ Марат Кагин
это он про столкновение с Льюисом?
Вероятно, да. Струлевич ещё и кто-то третий.
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judin241
Ответ Jack 13th
Вероятно, да. Струлевич ещё и кто-то третий.
Боттас
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