«Формула-1» поздравила «24 часа Ле-Мана» с юбилеем: «100 лет захватывающих гонок, незабываемых сражений и невероятного успеха»

« » высказалась о 100-летии гонки «24 часа Ле-Мана».

«100 лет захватывающих гонок, незабываемых сражений и невероятного успеха.

От лица «Формулы-1» посылаем свои поздравления «24 часам Ле-Мана» со 100-летием.

И желаем всем участникам, командам и болельщикам приятного гоночного уик-энда», – написала «Ф-1» в соцсетях.

Впервые гонку «24 часа Ле-Мана» провели 100 лет назад, в 1923 году. Нынешнее издание является 91-м в истории. В заезде примут участие , , и многие другие бывшие пилоты «Ф-1».

Старт марафона – в 17:00 по московскому времени.

Квят, еще один россиянин, Майкл Фассбендер и десяток бывших пилотов «Ф-1» – старые знакомые этого «Ле-Мана»