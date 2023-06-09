Карлос Сайнс: «Думаю, «Ред Булл» будет оставаться впереди на протяжении еще нескольких Гран-при, прежде чем кто-то сможет заставить их оступиться»

Пилот «Феррари» поделился мнением о перспективах какой-либо команды догнать «Ред Булл» по ходу нынешнего сезона.

Сайнс считает, что постоянная борьба за одно место на подиуме между «Феррари», « » и «Астон Мартин» заставит эти команды активнее развивать свои болиды по ходу сезона, и что у одной из этих команд со временем получится достать и до «Ред Булл».

«Не думаю, что это невозможно. Даже с учетом доминирования «Ред Булл» на подиуме остается еще одно место. И за это место мы и сражаемся каждый уик-энд – и мы с , и , и Ланс Стролл, и два пилота «Мерседеса». Мы постоянно ведем эту борьбу.

Обычно в гонке у «Астон Мартин» есть преимущество над другими, но как раз это заставляет нас активнее работать над улучшением своей машины в попытках стать быстрее.

К тому же, уже в этом году было несколько трасс, где нам удавалось доставить «Ред Булл» некоторое беспокойство в квалификации. Но да, я думаю, что « » будет оставаться впереди на протяжении еще нескольких Гран-при, прежде чем кто-то сможет заставить их оступиться, потому что они выступают на очень высоком уровне и их можно только поздравить, они очень сильно проводят этот сезон», – рассказал Сайнс.

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