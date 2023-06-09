«Это вполне естественно и логично». Сайнс не видит проблемы в большей популярности Алонсо в Испании

Пилот «Феррари» заявил, что не видит проблемы в том, что не является самым популярным гонщиком в родной Испании.

Сайнс согласен с тем, что более высокая популярность вполне логична, учитывая достижения гонщика « ».

«Я вижу это и все прекрасно понимаю. Это вполне естественно и логично. Фернандо двукратный чемпион мира. Я бы не сказал, что эта ситуация меня как-то беспокоит. Я хочу лишь доказать, что выступаю в «Формуле-1» не только ради себя, но и ради Испании, чтобы подарить и своей стране подиумы и победы в гонках.

Думаю, сейчас Фернандо очень доволен ситуацией. После стольких лет в «Формуле-1» должно быть здорово видеть такое возвращение. Думаю, он наслаждается этим моментом», – рассказал Сайнс.

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