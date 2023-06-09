«Это вполне естественно и логично». Сайнс не видит проблемы в большей популярности Алонсо в Испании

Теги Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что не видит проблемы в том, что не является самым популярным гонщиком в родной Испании.

Сайнс согласен с тем, что более высокая популярность Фернандо Алонсо вполне логична, учитывая достижения гонщика «Астон Мартин».

«Я вижу это и все прекрасно понимаю. Это вполне естественно и логично. Фернандо двукратный чемпион мира. Я бы не сказал, что эта ситуация меня как-то беспокоит. Я хочу лишь доказать, что выступаю в «Формуле-1» не только ради себя, но и ради Испании, чтобы подарить и своей стране подиумы и победы в гонках.

Думаю, сейчас Фернандо очень доволен ситуацией. После стольких лет в «Формуле-1» должно быть здорово видеть такое возвращение. Думаю, он наслаждается этим моментом», – рассказал Сайнс.

«Феррари» хвалилась обновками: поворот в развитии болида с опережением сроков. На деле – апдейт по пути аутсайдера «Ф-1»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий