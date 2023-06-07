Дэймон Хилл: «В Испании «Мерседес» показал, что им удалось обойти «Феррари» и «Астон Мартин» – и что у их машины есть потенциал»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился мнением о выступлении «Мерседеса» на Гран-при Испании.

Хилл считает, что с учетом скорости болида после обновлений «Мерседес» может закрепиться в статусе главного преследователя «Ред Булл».

«В гонке «Мерседес» показал, что им удалось обойти « » и « ». И произошло это на трассе, где как раз сильно проявляется способность машины беречь шины, проверяется наличие хорошего аэродинамического баланса. И в «Мерседесе» показали, что у них машины есть потенциал.

Все трассы разные, но трек в Барселоне – одно из тех мест, где проявляются истинные скоростные возможности, проявляется эффективность аэродинамического пакета, баланса машины и так далее. Именно поэтому у «Ред Булл» было столь доминирующее преимущество – по крайней мере, в случае с Максом. Так что да, я думаю, что на мы увидели обнадеживающие признаки для «Мерседеса».

При этом я сомневаюсь, что им хватит потенциала для того, чтобы победить «Ред Булл», поскольку они уже ничего не могут сделать с фундаментальной конструкцией шасси этого года.

Полагаю, если к концу сезона они утвердятся в роли главной угрозы для «Ред Булл» на сезон-2024, в « » уже будут считать это победой», – рассказал Хилл.

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