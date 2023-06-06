Исполнительный директор «Феррари» японской пословицей высказался о проблемах: «7 раз упади, 8 раз поднимись»
Бенедетто Винья прибегнул к японскому изречению, чтобы описать проблемы «Феррари».
На вопрос о неудовлетворительных результатах команды «Формулы-1» исполнительный директор ответил пословицей.
«七転び八起き [nanakorobiyaoki]», – сказал Бенедетто, что можно перевести как «Семь раз упади, восемь раз поднимись».
Винья также сообщил, что уверен в сотрудниках Скудерии:
«С помощью труда, страсти, умения и сердца ты в итоге поднимаешься. Я был в такой ситуации много раз».
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"Подняться" это действие после "упасть".
Как можно подняться больше раз чем упасть?