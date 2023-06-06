Исполнительный директор «Феррари» японской пословицей высказался о проблемах: «7 раз упади, 8 раз поднимись»

Теги Феррари Формула-1 Авто

Бенедетто Винья прибегнул к японскому изречению, чтобы описать проблемы «Феррари».

На вопрос о неудовлетворительных результатах команды «Формулы-1» исполнительный директор ответил пословицей.

«七転び八起き [nanakorobiyaoki]», – сказал Бенедетто, что можно перевести как «Семь раз упади, восемь раз поднимись».

Винья также сообщил, что уверен в сотрудниках Скудерии:

«С помощью труда, страсти, умения и сердца ты в итоге поднимаешься. Я был в такой ситуации много раз».

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9 комментариев

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pan_admiral
Как Емельяненко в конце карьеры?
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Scorpio
У итальянского самурая нет цели, только путь. Клоуна.
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United_LP
У Феррари 8 падений
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M93
16 лет уже подняться не можем ...
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Фанат спорта01
а можно просто быть выше всех как РБ.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Смотрите, чтобы не упали до уровня Вильямс или Макларен, а то потом уже не поднимитесь.
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kotopandych
Феррари все пытаются поставить на колени, но они предпочитают лежать
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Volodya_A
Может какие-то трудности перевода?
"Подняться" это действие после "упасть".
Как можно подняться больше раз чем упасть?
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