Исполнительный директор «Феррари» японской пословицей высказался о проблемах: «7 раз упади, 8 раз поднимись»

Бенедетто Винья прибегнул к японскому изречению, чтобы описать проблемы «Феррари».

На вопрос о неудовлетворительных результатах команды «Формулы-1» исполнительный директор ответил пословицей.

«七転び八起き [nanakorobiyaoki]», – сказал Бенедетто, что можно перевести как «Семь раз упади, восемь раз поднимись».

Винья также сообщил, что уверен в сотрудниках Скудерии:

«С помощью труда, страсти, умения и сердца ты в итоге поднимаешься. Я был в такой ситуации много раз».

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