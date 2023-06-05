Стролл лучше всех провел старт Гран-при Испании – среагировав за 0,18 секунды. Лучший результат сезона – 0,12 секунды у Алонсо на старте гонки в Баку

Пилот «Астон Мартин» лучше всех среагировал на старте .

Согласно официальным данным «Формулы-1», скорость реакции Стролла на старте гонки в Барселоне составила 0,18 секунды.

Это второй результат по ходу нынешнего сезона – лучшим остается скорость реакции на старте . Там испанец среагировал на стартовый сигнал за 0,12 секунды.

Успех «Астон Мартин» в «Ф-1» теперь тормозит второй пилот – сын владельца-миллиардера. Отец высадит его ради прорыва?