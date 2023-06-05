Стролл лучше всех провел старт Гран-при Испании – среагировав за 0,18 секунды. Лучший результат сезона – 0,12 секунды у Алонсо на старте гонки в Баку

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Азербайджана Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл лучше всех среагировал на старте Гран-при Испании.

Согласно официальным данным «Формулы-1», скорость реакции Стролла на старте гонки в Барселоне составила 0,18 секунды.

Это второй результат по ходу нынешнего сезона – лучшим остается скорость реакции Фернандо Алонсо на старте Гран-при Азербайджана. Там испанец среагировал на стартовый сигнал за 0,12 секунды.

Успех «Астон Мартин» в «Ф-1» теперь тормозит второй пилот – сын владельца-миллиардера. Отец высадит его ради прорыва?

2 комментария

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Виталий Белоус
Комментатор sports.ru "Великий Алонсо" лучше всех среагировал на новость о Фернандо Алонсо.
Согласно неофициальным данным sports.ru, скорость реакции и эякуляции "Великого Алонсо" при появлении новости в ленте составила 0.12 секунды.
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