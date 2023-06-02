Эндрю Шовлин: «Надеюсь, к утру у нас будет несколько решений возникших проблем»

Главный гоночный инженер « » Эндрю Шовлин рассказал о том, как команда провела пятничные практики Гран-при Испании.

По словам Шовлина, в первой тренировке «Мерседес» тестировал прототипы усиленных шин, которые планируют ввести с Гран-при Великобритании этого года. В теории новая резина сможет выдерживать более высокие нагрузки. Ее будут использовать до конца сезона-2023 и весь следующий год.

«Было сложно понять расстановку сил в первой практике, потому что дополнительный экспериментальный комплект шин означал, что все отклонились от своих планов. Наша программа на первую практику основывалась на работе с новыми шинами на длинных отрезках. Так мы получаем все необходимые данные перед Сильверстоуном.

Вторая практика прошла в нормальном режиме, выводы получились довольно типичными. Нужно поработать над темпом на быстром круге, темп на длинных дистанциях выглядит нормально. Мы изучали два уровня крыла, что довольно полезно, поскольку нам нужно изучить немного данных, чтобы понять темп в целом и как ведут себя шины. У нас есть хорошая идея в плане ограничения баланса, так что, надеюсь, к утру у нас будет несколько решений этих проблем», – сказал Шовлин.

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й