Фернандо Алонсо: «Мне не кажется, что Строллу не хватает скорости – ему очень не повезло на двух последних этапах»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выступил в защиту своего напарника Ланса Стролла.

Алонсо по итогам шести проведенных этапов занимает третье место в общем зачете, набрав 93 очка и 5 раз попав на подиум. Стролл за тот же отрезок сезона заработал 27 очков.

«Мне кажется, что Лансу очень сильно не повезло на двух последних этапах. Можно вернуться в самое начало сезона и вспомнить, как в Бахрейне он выступал, почти что управляя болидом одной рукой – и был очень быстр. Затем в Джидде на его болиде возникла проблемы с выхлопной системой – а на тот момент он ехал на пятом месте, впереди обеих «Феррари».

В Майами команда, вероятно, слишком сильно рискнула в квалификации, что потом сказалось на гонке. А в Монако уик-энд Лансу испортили обломки с болида «Макларена» Ландо Норриса.

На основе таких результатов журналистам очень просто придумывать громкие заголовки. Однако если посмотреть на уик-энд в целом, то еще в третьей практике в Монако он был в 0,15 секундах от лучшего результата. Ланс предоставлял команде хорошую обратную связь, информацию, данные по стратегии и так далее.

Так что я правда надеюсь, что Лансу начнет хоть немного больше везти, поскольку мне не кажется, что ему не хватает скорости или что-то такое. Просто в некоторых моментах все сложилось не в его пользу», – рассказал Алонсо.

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно

2 комментария

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Совесть Черданцева
Нандо понимает, что если он прямо скажет, что Лэнс не едет, то он лишится места в Астоне
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flegmatichen
Ответ Совесть Черданцева
Нандо понимает, что если он прямо скажет, что Лэнс не едет, то он лишится места в Астоне
Может там по другому процесс налажен. За каждое комплементарное инверью в сторону Лэнса у Фернандо пополняется счет.
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