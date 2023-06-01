Фернандо Алонсо: «Мне не кажется, что Строллу не хватает скорости – ему очень не повезло на двух последних этапах»

Пилот « » выступил в защиту своего напарника .

Алонсо по итогам шести проведенных этапов занимает третье место в общем зачете, набрав 93 очка и 5 раз попав на подиум. Стролл за тот же отрезок сезона заработал 27 очков.

«Мне кажется, что Лансу очень сильно не повезло на двух последних этапах. Можно вернуться в самое начало сезона и вспомнить, как в Бахрейне он выступал, почти что управляя болидом одной рукой – и был очень быстр. Затем в Джидде на его болиде возникла проблемы с выхлопной системой – а на тот момент он ехал на пятом месте, впереди обеих «Феррари».

В Майами команда, вероятно, слишком сильно рискнула в квалификации, что потом сказалось на гонке. А в Монако уик-энд Лансу испортили обломки с болида «Макларена» Ландо Норриса.

На основе таких результатов журналистам очень просто придумывать громкие заголовки. Однако если посмотреть на уик-энд в целом, то еще в третьей практике в Монако он был в 0,15 секундах от лучшего результата. Ланс предоставлял команде хорошую обратную связь, информацию, данные по стратегии и так далее.

Так что я правда надеюсь, что Лансу начнет хоть немного больше везти, поскольку мне не кажется, что ему не хватает скорости или что-то такое. Просто в некоторых моментах все сложилось не в его пользу», – рассказал Алонсо.

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно