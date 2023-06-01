Герхард Бергер: «Алонсо – герой сезона для меня. Фернандо сильно выступает, стал более приятным парнем, постоянно улыбается»

Герхард Бергер рассказал, что был в ситуации, в которой находится Фернандо Алонсо.

В 1988 году все гонки, за исключением одной, выиграли пилоты « » и , а на сильнейшим стал Бергер, выступавший за «Феррари». Герхард видит параллели с положением, в котором оказался гонщик «Астон Мартин» в борьбе с доминирующим «Ред Булл».

«Мне нравится вспоминать об этом. Не потому, что я победил «Макларен», а потому, что это была особенная победа за «Феррари» в Монце. Сезон-1988 немного напоминает мне нынешний. Похожая ситуация. Я играл ту же роль, что и Фернандо Алонсо сегодня. Я выжидал, часто находился в группе лидеров. И когда что-то случалось, как тогда в Монце, я был готов.

Было ожидаемо, что [Алонсо] позволит «Астон Мартин» сделать шаг вперед. Но с такими сильными выступлениями можно только поздравить. Для меня Алонсо – герой сезона. Кроме того, он стал куда более приятным парнем, постоянно улыбается, фанаты ему рады», – заявил бывший пилот «Формулы-1».

Бергер также ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки и установить вечный рекорд, что не удалось «Макларену»-1988:

«Нельзя забывать, что сейчас гонок гораздо больше. Поэтому трудно представить, что все Гран-при пройдут без инцидентов или технических проблем. Но если говорить только о скорости, это, безусловно, возможно».

Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно