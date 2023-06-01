Герхард Бергер: «Алонсо – герой сезона для меня. Фернандо сильно выступает, стал более приятным парнем, постоянно улыбается»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Герхард Бергер Гран-при Италии Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Авто

Герхард Бергер рассказал, что был в ситуации, в которой находится Фернандо Алонсо.

В 1988 году все гонки, за исключением одной, выиграли пилоты «Макларена» Айртон Сенна и Ален Прост, а на Гран-при Италии сильнейшим стал Бергер, выступавший за «Феррари». Герхард видит параллели с положением, в котором оказался гонщик «Астон Мартин» в борьбе с доминирующим «Ред Булл».

«Мне нравится вспоминать об этом. Не потому, что я победил «Макларен», а потому, что это была особенная победа за «Феррари» в Монце. Сезон-1988 немного напоминает мне нынешний. Похожая ситуация. Я играл ту же роль, что и Фернандо Алонсо сегодня. Я выжидал, часто находился в группе лидеров. И когда что-то случалось, как тогда в Монце, я был готов.

Было ожидаемо, что [Алонсо] позволит «Астон Мартин» сделать шаг вперед. Но с такими сильными выступлениями можно только поздравить. Для меня Алонсо – герой сезона. Кроме того, он стал куда более приятным парнем, постоянно улыбается, фанаты ему рады», – заявил бывший пилот «Формулы-1».

Бергер также ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки и установить вечный рекорд, что не удалось «Макларену»-1988:

«Нельзя забывать, что сейчас гонок гораздо больше. Поэтому трудно представить, что все Гран-при пройдут без инцидентов или технических проблем. Но если говорить только о скорости, это, безусловно, возможно».

Алонсо постоянно улыбается и светит милотой. Такого Фернандо «Ф-1» не видела десятилетие!

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно

2 комментария

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Великий Алонсо
Алонсо в одиночку тащит этот сезон, без него этот сезон было бы худшим с 2014 года.
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Виталий ВВАЙ
Алонсо, учитывая возраст и простой, приятно удивил. Особенно на фоне напарника. А был бы в команде вместо Фернандо какой нибуть Мазепин, то Астон и вовсе был бы аутсайдером.
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