Хуан-Пабло Монтойя: «Строллу нужен кто-то, кто даст ему хорошего пинка. Ему нужно выйти из зоны комфорта»

Теги Фернандо Алонсо Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о перспективах Ланса Стролла.

В нынешнем сезоне, учитывая резкий скачок «Астон Мартин», Стролл зачастую невыразительно выглядит на фоне стабильно попадающего на подиум Фернандо Алонсо. И многие эксперты начали задаваться вопросом, удержится ли канадец в составе команды, учитывая новые перспективы «Астон Мартин».

Монтойя считает, что у Стролла есть потенциал для прогресса, но Лансу нужно выйти из зоны комфорта.

«В квалификациях Ланс временами демонстрирует очень сильные выступления. Но ему по-прежнему не хватает скорости в ключевые моменты. Тем не менее, Ланс прошел действительно большой путь, он развивается – и мне кажется, что выступления рядом с Фернандо Алонсо помогут ему стать намного лучше.

У Ланса есть хорошие шансы, как гонщик он намного лучше, чем о нем многие думают. Его очень сильно недооценивают. Просто нужен кто-то рядом, кто смог бы дать ему хорошего пинка. Ему нужно выйти из зоны комфорта», – рассказал Монтойя.

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3 комментария

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Великий Алонсо
Очень верно сказано. Стролл чувстует, что как бы он убого не ехал, из команды его не выкинут, такого быть не должно.
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Дмитрий Фурсов
Ему только если его собственный отец может такого пинка дать
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Paninaro
Возможно, Лэнс - совладелец, вместе с папой. Даже скорее всего.
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