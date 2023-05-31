Хуан-Пабло Монтойя: «Строллу нужен кто-то, кто даст ему хорошего пинка. Ему нужно выйти из зоны комфорта»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о перспективах .

В нынешнем сезоне, учитывая резкий скачок « », Стролл зачастую невыразительно выглядит на фоне стабильно попадающего на подиум . И многие эксперты начали задаваться вопросом, удержится ли канадец в составе команды, учитывая новые перспективы «Астон Мартин».

Монтойя считает, что у Стролла есть потенциал для прогресса, но Лансу нужно выйти из зоны комфорта.

«В квалификациях Ланс временами демонстрирует очень сильные выступления. Но ему по-прежнему не хватает скорости в ключевые моменты. Тем не менее, Ланс прошел действительно большой путь, он развивается – и мне кажется, что выступления рядом с Фернандо Алонсо помогут ему стать намного лучше.

У Ланса есть хорошие шансы, как гонщик он намного лучше, чем о нем многие думают. Его очень сильно недооценивают. Просто нужен кто-то рядом, кто смог бы дать ему хорошего пинка. Ему нужно выйти из зоны комфорта», – рассказал Монтойя.

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