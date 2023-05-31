Эндрю Шовлин о демонстрации днища болидов «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса»: «Команды всегда ждут возможности заполучить такие кадры»
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал инцидент с детальным показом днища нескольких болидов по ходу телетрансляции Гран-при Монако.
Из-за особенностей работы эвакуационного крана все смогли детально рассмотреть конструкцию днища на болидах «Ред Булл», «Мерседеса» и «Феррари».
«В прошлом, когда центр тяжести мог варьироваться сильнее – и смещаться от передней оси к задней от 48 до 43 процентов, – вы уделяли больше внимания попыткам определить, где находится центр тяжести болида соперников. Сейчас, при современном регламенте, вам приходится действовать в очень узком диапазоне.
При нынешних правилах наиболее важным деталями являются те, которые обычно не видны со стороны. Поэтому команды всегда очень ждут возможности заполучить такие кадры. И Гран-при Монако дал всем нам отличную возможность», – рассказал Шовлин.
Авария «Ред Булл» в Монако засветила самую тайную и желаемую деталь болида. Теперь ею все восхищаются
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