Эндрю Шовлин о демонстрации днища болидов «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса»: «Команды всегда ждут возможности заполучить такие кадры»

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Эндрю Шовлин Авто

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал инцидент с детальным показом днища нескольких болидов по ходу телетрансляции Гран-при Монако.

Из-за особенностей работы эвакуационного крана все смогли детально рассмотреть конструкцию днища на болидах «Ред Булл», «Мерседеса» и «Феррари».

«В прошлом, когда центр тяжести мог варьироваться сильнее – и смещаться от передней оси к задней от 48 до 43 процентов, – вы уделяли больше внимания попыткам определить, где находится центр тяжести болида соперников. Сейчас, при современном регламенте, вам приходится действовать в очень узком диапазоне.

При нынешних правилах наиболее важным деталями являются те, которые обычно не видны со стороны. Поэтому команды всегда очень ждут возможности заполучить такие кадры. И Гран-при Монако дал всем нам отличную возможность», – рассказал Шовлин.

Авария «Ред Булл» в Монако засветила самую тайную и желаемую деталь болида. Теперь ею все восхищаются

1 комментарий

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Ascari
В Монако всегда высоко поднимают машины при эвакуации. И вопли Тотона были очень и очень неприятны.
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