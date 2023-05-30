Ланс Стролл о Гран-при Монако: «Смеяться или плакать? Можно и посмеяться»

Ланс Стролл прокомментировал неудачу в Монако на фоне подиума Фернандо Алонсо.

Канадский пилот « » показал 14-е время в квалификации, его напарник – второе. В гонке болид Стролла получил повреждения на первом круге, и впоследствии сошел, а завоевал очередной подиум.

«Смеяться или плакать? Можно и посмеяться.

Первый круг вышел довольно насыщенным: много столкновений, углеволокно летало повсюду. Из-за контактов машина получила существенные повреждения, но мне все равно удалось атаковать кое-какие болиды впереди. И я совершил пару обгонов, было весело.

Но у меня возникали проблемы на торможениях еще до дождя. Когда начался дождь, эти трудности привели к тому, что я просто не мог остановить болид. Я, наверное, пять раз ударился о стену. Просто не мой день.

Я нацелен на очки в Барселоне в следующий уик-энд. Мне уже не терпится погоняться в », – заявил Стролл.

Окон – лучший гонщик Гран-при Монако, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Перес – 20-й по версии The Race

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