Юки Цунода о том, что его тормоза – «отстой»: «Проблемы усилились под дождем, я чувствовал себя пассажиром»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал эмоциональные выкрики по радио.

На Гран-при Монако японец впервые в сезоне финишировал вне топ-11 и ниже напарника Ника де . Цунода стартовал девятым, но завершил заезд лишь 15-м. На заключительных кругах Юки пропустил нескольких конкурентов и жаловался на технические проблемы.

Когда инженер попросил прибавить в зонах торможений, гонщик ответил: «Знаю, но мои тормоза – отстой! Ты пытаешься устроить мне аварию или что?»

«Я весь уик-энд испытывал проблемы. – высказался Юки после финиша. – В сухих условиях все было нормально, но под дождем проблемы с тормозами усилились. Я не мог ничего поделать, темп был очень плохим. Приходилось тяжело, и я был вынужден сильно снижать скорость, чтобы не попасть в аварию и не повредить машину, но справляться было очень трудно.

Сложно принять такой результат, потому что мы показывали хороший темп, контролировали ситуацию, особенно на сухом треке. Когда начался дождь, мы в идеальный момент перешли с «медиума» на «промежуточные» – команда сработала здорово.

Проблемы с тормозами под дождем усилилась, и стало сложно контролировать гонку. Я чувствовал себя пассажиром с этого момента и до финиша.

Конечно, я разочарован, команда тоже, ведь мы могли заработать очки. Трудно это принять. Нам нужно улучшить кое-какие вещи, но можно извлечь и позитивные моменты из уик-энда».

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