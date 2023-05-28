Дженсон Баттон: «Пока у Алонсо нет машины, способной выиграть гонку, но это был их лучший шанс на данный момент»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон подвел итоги Гран-при Монако, поделившись мнением о выступлении Фернандо Алонсо и о том, были ли у испанца шансы на победу.

«Алонсо всегда будет выжимать максимум из своего болида. И он все ближе. Пока у него нет машины, способной выиграть гонку, но это был их лучший шанс на данный момент.

Он будет доволен таким результатом, это был максимум того, что они могли сделать. Даже если бы они не ошиблись с выбором шин на пит-стопе, все было бы очень близко. Да и «Ред Булл» все равно был слишком быстр.

При этом Макс под дождем атаковал намного сильнее, чем я от него ожидал в таких условиях. Он пару раз зацепил барьеры, хотя то же самое можно было сказать почти про любого другого гонщика.

В дождь в Монако очень трудно, потому что ты не можешь позволить себе опоздать с торможением. Если ты заблокируешь колеса, то все будет кончено, ведь здесь нет зон безопасности.

Макс контролировал ситуацию. Пит-стоп Фернандо меня немного удивил – да, может они не хотели переходить на промежуточные шины, не в этом дело. Я просто удивился, что он решил провести пит-стоп в таких условиях. Ведь в тот момент не было уверенности в том, какие именно тебе нужны шины – промежуточные или слики. Обычно в такой ситуации ждут определенности. Тем не менее, у него второе место», – рассказал Баттон.

Что случилось на Гран-при Монако: даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не удалось обхитрить «Ред Булл»

5 комментариев

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Алексей Юрьевич
Так в этом и был план: заставить одеть Макса хард чтобы он улетел в стену, А Алонсо сразу же на промежуточные и в дамках! Хитрый старый лис что творит)
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Великий Алонсо
Баттон крутой мужик. Спасибо за тёплые слова.
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Анатолий Зубков
У Алонсо будет шанс только тогда, когда оба болида Ред Булл самоустранятся в гонке. Других вариантов пока что нет.
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Ононаоно
Баттон "человек дождя", он то знает, когда и во что нужно переобуваться.
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Антон
Механики, вроде как, затупили с шинами. Всегда удивляют такие вещи. Столько готовиться, тренироваться, столько времени было между гонкими, и раз - детский затуп.
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