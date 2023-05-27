Тото Вольфф о работе маршалов на Гран-при Монако: «Они все из «Цирка дю Солей»

Руководитель «Мерседеса» раскритиковал работу маршалов на .

В третьей практике Льюис Хэмилтон разбил болид. Убирая машину, маршалы подняли ее на высоту нескольких этажей, что позволило фотографам заснять днище.

Это серьезная проблема для «Мерседеса»: по оценкам экспертов, при нынешнем регламенте 60% мощности болида зависит от днища, поэтому команды стараются тщательно его скрывать.

«Что ж, тот, кто управлял краном, возможно, раньше работал в «Цирке дю Солей». Честно, я не понимаю как так. Машина была на трассе. Можно было увезти ее на грузовике. Вы показываете наш болид всему миру. Для нас это было не очень здорово, как минимум», – сказал Вольфф.

При этом он подчеркнул, что фраза про цирк была шуткой, отметив, что все маршалы «делают все что в их силах».

Тем не менее Тото примерно в том же ключе прокомментировал схожую ситуацию с болидом пилота «Ред Булл» Серхио Перес. Мексиканец разбил его в начале квалификации, маршалы так же подняли его с помощью крана. Однако в отличие от машины Хэмилтона, RB19 висел ровно, не наклоняясь.

«Они все из «Цирка дю Солей». Их машина висит ровно. Наша же повисла задом вниз!» – подметил руководитель « ».

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