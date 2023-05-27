Тото Вольфф о работе маршалов на Гран-при Монако: «Они все из «Цирка дю Солей»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф раскритиковал работу маршалов на Гран-при Монако.

В третьей практике Льюис Хэмилтон разбил болид. Убирая машину, маршалы подняли ее на высоту нескольких этажей, что позволило фотографам заснять днище.

Это серьезная проблема для «Мерседеса»: по оценкам экспертов, при нынешнем регламенте 60% мощности болида зависит от днища, поэтому команды стараются тщательно его скрывать.

«Что ж, тот, кто управлял краном, возможно, раньше работал в «Цирке дю Солей». Честно, я не понимаю как так. Машина была на трассе. Можно было увезти ее на грузовике. Вы показываете наш болид всему миру. Для нас это было не очень здорово, как минимум», – сказал Вольфф.

При этом он подчеркнул, что фраза про цирк была шуткой, отметив, что все маршалы «делают все что в их силах».

Тем не менее Тото примерно в том же ключе прокомментировал схожую ситуацию с болидом пилота «Ред Булл» Серхио Перес. Мексиканец разбил его в начале квалификации, маршалы так же подняли его с помощью крана. Однако в отличие от машины Хэмилтона, RB19 висел ровно, не наклоняясь.

«Они все из «Цирка дю Солей». Их машина висит ровно. Наша же повисла задом вниз!» – подметил руководитель «Мерседеса».  

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10 комментариев

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Lestyv
Какое потрясающее неуважение к обычным трудягам (чаще всего, волонтерам) со стороны шефа команды. Фи таким быть!
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orkolm
Ответ Lestyv
Какое потрясающее неуважение к обычным трудягам (чаще всего, волонтерам) со стороны шефа команды. Фи таким быть!
Он, скорее всего, имел в виду, что они поднимают машины как в цирке, где есть много номеров на тросах, а не то, что маршалы - клоуны. Хотя звучит двусмысленно, конечно.
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Scorpio
Сказал Тото, уже тщательно рассмотрев днище бычков
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Grigpar
Зато болид Мерса полетел, Тото, как вы и хотели. :))
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Рнпрл Аари
Ну тут он прав, они не только поднимали высоко так ещё долго убирали хоть сиди срисовывай. Мерс то ладно у них ещё зелёное все а вот РБ считай все карты раскрыли
+1
0
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MaEn
Ответ Lestyv
Какое потрясающее неуважение к обычным трудягам (чаще всего, волонтерам) со стороны шефа команды. Фи таким быть!
А что случилось? Дурака назвали дураком? Низззя, да?
Т.е. рассовые, половые и национальные предрассудки - это пожалуйста. А как туповатого работягу аккуратно назвать "чудаком" - так это фи...?
А вот хрен вам! Карл Маркс вам в печенку.
Вольф добился больших высот. И может не стесняться в оценках тех, кто занимается обслугой того, что он во многом создаёт.
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Minuvert
Все топовые днища засветились, выбор на любой вкус. Вот и регламент менять не придется, к Барселоне пелотон подровняется сам
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MP423
Вообще ценность днища Мерседеса еще предстоит оценить - может, там и не о чем переживать.
Но на будущее этот момент стоит учесть. Болиды ценой в несколько миллионов долларов не стоит лишний раз дергать краном. А днища можно быстро закрывать тентом.
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RusSt
Учитывая что там повисели все топы кроме Астона а прокомментил только тото скорее поведение мерсов из цирка дю солей
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RusSt
Ответ Рнпрл Аари
Ну тут он прав, они не только поднимали высоко так ещё долго убирали хоть сиди срисовывай. Мерс то ладно у них ещё зелёное все а вот РБ считай все карты раскрыли
Так не крашьтесь и ваше днище не увидят. Нет давайте квалу на час стопить пока эвакуатор приедет и уедет
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