Фернандо Алонсо: «На обоих быстрых кругах в третьем сегменте мы заходили за грань, но все закончилось хорошо»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, проанализировав выступление команды.

«Я считаю, что на обоих кругах в третьем сегменте мы поднимали уровень риска до совсем не комфортного. Мне кажется, что на обоих кругах в третьем сегменте мы иногда заходили за грань, но в итоге все закончилось хорошо.

Здесь, в Монако, в любой момент может случиться все, что угодно – могут быть желтые, красные флаги. Так что лучше чуть раньше проехать свой круг и уже иметь результат на табло. Когда мне сказали о промежуточном первом месте, и что свои круги заканчивают только Цунода и Ферстаппен, я понял, что у нас есть неплохой шанс на второе место.

При этом, несмотря на всю близость к поулу, чему мы должны радоваться, мы изначально приезжали сюда с некоторыми опасениями относительно наших выступлений в квалификациях. Мы очень неплохо смотримся в условиях гонок, у нас все хорошо с износом шин, однако на городских трассах у нас возникают некоторые трудности с тем, чтобы поддерживать оптимальную температуру в шинах. Однако же по итогам сегодняшнего дня мы стартуем с первого ряда, так что все отлично, работа выполнена.

Как я уже говорил, самым слабым местом нашей машины кажется третий сектор трассы. Уже в третьей практике мы были где-то восьмой по скорости командой на третьем секторе. Значит, так что-то происходит и нам нужно проанализировать все данные. Вероятно, следующая возможность проверить это представится только в Сингапуре», – рассказал Алонсо.

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5 комментариев

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Антропов Кирилл
Ответ Великий Алонсо
Фернандо пилотировал на космическом уровне. Алонсо 2-й, Стролл 14-й и это все на одном болиде, пилотаж Фернандо за гранью понимания. Истинный обладатель поул-позиции
Ферстаппен 1-й, Перез - 20й.
вот это пилотаж за гранью понимания, Макс на космическом уровне!
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Беспонтовый пирожок
Ответ Антон Якимцев
Не существует настолько влажных снов, в которых он смог бы это сделать. Даже на одном и том же Renault ’05 он бы слил голландцу в текущей его форме.
Утверждение непроверяемое, а потому голословное и бессмысленное.
Посмотрим, какая будет форма у Ферстапенна в 42 года.
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Великий Алонсо
Фернандо пилотировал на космическом уровне. Алонсо 2-й, Стролл 14-й и это все на одном болиде, пилотаж Фернандо за гранью понимания. Истинный обладатель поул-позиции
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Grigpar
После это квалы стало ясно, что у Алонсо по прежнему огромная скорость, которая повыше Ферстаппена будет или на уровне. Единственный пилот кто бы мог отобрать у Ферса чемпионство.
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