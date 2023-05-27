Фернандо Алонсо: «На обоих быстрых кругах в третьем сегменте мы заходили за грань, но все закончилось хорошо»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , проанализировав выступление команды.

«Я считаю, что на обоих кругах в третьем сегменте мы поднимали уровень риска до совсем не комфортного. Мне кажется, что на обоих кругах в третьем сегменте мы иногда заходили за грань, но в итоге все закончилось хорошо.

Здесь, в Монако, в любой момент может случиться все, что угодно – могут быть желтые, красные флаги. Так что лучше чуть раньше проехать свой круг и уже иметь результат на табло. Когда мне сказали о промежуточном первом месте, и что свои круги заканчивают только Цунода и Ферстаппен, я понял, что у нас есть неплохой шанс на второе место.

При этом, несмотря на всю близость к поулу, чему мы должны радоваться, мы изначально приезжали сюда с некоторыми опасениями относительно наших выступлений в квалификациях. Мы очень неплохо смотримся в условиях гонок, у нас все хорошо с износом шин, однако на городских трассах у нас возникают некоторые трудности с тем, чтобы поддерживать оптимальную температуру в шинах. Однако же по итогам сегодняшнего дня мы стартуем с первого ряда, так что все отлично, работа выполнена.

Как я уже говорил, самым слабым местом нашей машины кажется третий сектор трассы. Уже в третьей практике мы были где-то восьмой по скорости командой на третьем секторе. Значит, так что-то происходит и нам нужно проанализировать все данные. Вероятно, следующая возможность проверить это представится только в Сингапуре», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен чуть не снес стены на пути к поулу «Ф-1» в Монако. Это магия этапа: между победой и аварией – сантиметры